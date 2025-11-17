Condenado a nove anos de prisão em regime fechado pelo crime de estupro, Robson de Souza, o Robinho, 41, foi transferido nesta segunda-feira (17) para o Centro de Ressocialização de Limeira, no interior de São Paulo.

Desde março do ano passado, ele cumpria sua pena na Penitenciária 2 de Tremembé, famosa por abrigar condenados em casos de grande repercussão.

A unidade prisional, no entanto, passará por uma mudança em sua administração e abrigará somente detentos em regime semiaberto. A maioria daqueles que cumprem sentenças em regime fechado será realocada para a cidade de Potim.