A empresa NR Sports, comandada por Neymar da Silva Santos, pai de Neymar Jr., fechou a aquisição da marca Pelé e passará a administrar direitos de nome, imagem, acervo e licenciamento do Rei do Futebol.

Antes sob responsabilidade da empresa americana Sport 10, o uso comercial da marca dependia de aparições do próprio Pelé. Agora, com o controle nas mãos da NR Sports, a estratégia deve integrar o legado do Rei ao alcance global de Neymar, que recentemente retomou vínculo com o Santos e vem sendo apresentado em ações com o título de “Príncipe”.