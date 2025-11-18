A empresa NR Sports, comandada por Neymar da Silva Santos, pai de Neymar Jr., fechou a aquisição da marca Pelé e passará a administrar direitos de nome, imagem, acervo e licenciamento do Rei do Futebol.
Antes sob responsabilidade da empresa americana Sport 10, o uso comercial da marca dependia de aparições do próprio Pelé. Agora, com o controle nas mãos da NR Sports, a estratégia deve integrar o legado do Rei ao alcance global de Neymar, que recentemente retomou vínculo com o Santos e vem sendo apresentado em ações com o título de “Príncipe”.
A empresa planeja novos produtos, campanhas e projetos que conectem as duas figuras mais icônicas da história do clube.
A negociação, estimada em cerca de US$ 18 milhões, vinha sendo tratada desde o início do ano e foi concluída nos últimos dias. O anúncio oficial deve ser feito na quarta-feira (19), dia em que o Santos recebe o Mirassol na Vila Belmiro- data que também marca os 56 anos do milésimo gol de Pelé.
*Com informações da CNN