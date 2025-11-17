17 de novembro de 2025
Hulk, traficante ligado ao PCC, é preso em Portugal

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/G1
Brasileiro conhecido como “Hulk” foi capturado em Cascais; esposa também foi detida.

O brasileiro Ygor Daniel Zago, apelidado de “Hulk” e apontado por investigadores como integrante do Primeiro Comando da Capital (PCC), foi preso em Cascais, Portugal, na última sexta-feira (14). A detenção foi feita pela Polícia Judiciária portuguesa, que também prendeu a esposa dele, Fernanda Ferrari.

Zago estava foragido e é investigado no Brasil por crimes como organização criminosa, corrupção ativa e lavagem de dinheiro. Segundo as autoridades, ele ainda é suspeito de chefiar um esquema de adulteração de combustíveis com uso de metanol, operado por uma quadrilha ligada ao PCC.

O Ministério Público de São Paulo, por meio do Gaeco, informou que acompanha o caso via cooperação internacional e aguarda os próximos passos para a possível extradição do casal.

*Com informações do SBT News

