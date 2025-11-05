Policiais civis deflagraram nesta quarta-feira (5) a Operação Carbono Oculto 86, que investiga a infiltração do Primeiro Comando da Capital (PCC) no setor de combustíveis.

Pelo menos 49 postos de combustível foram interditados em três estados: Piauí, Maranhão e Tocantins.