A Funai confirmou, neste domingo (16), o assassinato de um indígena Guarani Kaiowá durante ataque armado à retomada Pyelito Kue, em Iguatemi, no sul de Mato Grosso do Sul. A vítima, identificada como Vicente Fernandes Vilhalva Kaiowá, 36, foi atingida na cabeça após a invasão de cerca de 20 homens armados.

Outros quatro indígenas, entre eles adolescentes e uma mulher, ficaram feridos por disparos de arma de fogo e balas de borracha. Segundo o Cimi (Conselho Indigenista Missionário), os invasores cercaram a comunidade, destruíram uma ponte e tentaram levar o corpo da vítima, impedidos pelos moradores. A Funai classificou o ataque como “inaceitável” e enviou equipes para acompanhar a investigação e articular medidas com órgãos de segurança.