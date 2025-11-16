O jornalista Wesley Costa, do jornal paraense O Liberal, afirma ter levado um tapa no rosto. O agressor seria o prefeito de Parauapebas (PA), Aurélio Goiano (Avante).

A agressão teria ocorrido na sexta-feira (14), nos estúdios do veículo na COP30. Em vídeo publicado nas redes sociais, o político diz que ele é quem foi agredido por Costa.

Procurada pela reportagem, a organização da conferência disse apenas que o caso está sob investigação.