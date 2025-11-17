Um acidente envolvendo carro, moto e ônibus deixou mais de dez feridos na manhã desta segunda-feira (17) no km 17 da Rodovia Raposo Tavares, em São Paulo; informou o g1.
Leia mais: Acidente de ônibus com músicos mata motorista e fere 7
O engavetamento aconteceu pouco antes das 8h, na região que liga a capital a Cotia. Segundo o Corpo de Bombeiros, ao menos dez vítimas foram atendidas, duas delas em estado grave. A Ecovias Raposo Castello informou que o ônibus apresentou falha no sistema de freios antes da batida, e assim atingiu oito carros e uma moto.
Quatro viaturas dos bombeiros, equipes do Samu e da concessionária foram mobilizadas. Lonas coloridas foram usadas para classificar a gravidade dos feridos. A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana também enviou agentes para acompanhar a ocorrência. O ônibus envolvido operava a linha 809A/10 Jd. D’abril – Terminal Pinheiros.