Um acidente envolvendo carro, moto e ônibus deixou mais de dez feridos na manhã desta segunda-feira (17) no km 17 da Rodovia Raposo Tavares, em São Paulo; informou o g1.

O engavetamento aconteceu pouco antes das 8h, na região que liga a capital a Cotia. Segundo o Corpo de Bombeiros, ao menos dez vítimas foram atendidas, duas delas em estado grave. A Ecovias Raposo Castello informou que o ônibus apresentou falha no sistema de freios antes da batida, e assim atingiu oito carros e uma moto.