Um motorista morreu e sete pessoas ficaram feridas após um ônibus que transportava músicos colidir com dois carros na PR-158, em Vitorino (PR), na madrugada desse domingo (16).

Um ônibus da Banda Planeta Som seguia pela rodovia quando foi atingido de frente pelo carro que vinha no sentido contrário, segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE). Com o impacto, o motorista do automóvel morreu no local e uma passageira ficou gravemente ferida.

Após a batida frontal, o ônibus perdeu o controle, desceu um barranco e invadiu a garagem de uma casa, atingindo outro carro que estava estacionado.