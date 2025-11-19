Para quem ficou na expectativa em outubro, a espera está chegando ao fim.
Na sexta, 21/11, às 21h, o Candle Night by Allen Lima finalmente acontece no MAAS, em Vinhedo — faça chuva ou faça sol! Uma experiência musical inesquecível à luz de velas, entre as esculturas de Adélio Sarro. Os ingressos já estão esgotados, mas quem garantiu o seu pode se preparar para uma noite emocionante. O local abre às 19h30. Chegue cedo para visitar a nova exposição do Memorial e se acomodar confortavelmente.
Para quem ficou na expectativa em outubro, a espera está chegando ao fim.