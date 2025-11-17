A advogada Renata Franco de Paula Gonçalves Moreno, especialista em Direito Ambiental, Regulatório e Compliance, está em Belém (PA) participando da COP 30, conferência que reúne líderes e especialistas de todo o mundo para discutir o futuro do planeta. Com mais de 25 anos de experiência na área jurídica e atuação reconhecida em ESG, mercado de carbono e governança corporativa, Renata leva à conferência sua visão técnica e humanista sobre sustentabilidade, direito e responsabilidade ambiental. Sua presença reforça a importância da participação de profissionais brasileiros com sólida trajetória na construção de soluções ambientais e regulatórias para um desenvolvimento mais sustentável.