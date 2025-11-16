17 de novembro de 2025
BRASILEIRÃO

Bragantino embala e vence Atlético-MG em rodada antecipada

da Folhapress
| Tempo de leitura: 3 min
Ari Ferreira/Red Bull Bragantino
Autor do segundo gol do Massa Bruta, Gustavo Marques comemora com os companheiros de equipe
Autor do segundo gol do Massa Bruta, Gustavo Marques comemora com os companheiros de equipe

No último jogo antes da final da Copa Sul-Americana, o Atlético-MG foi derrotado por 2 a 0 pelo Red Bull Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro. A partida, no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, foi antecipada da 37ª rodada justamente pelo calendário do Galo com a decisão continental.

Depois de um primeiro tempo movimentado, mas de poucas emoções, o Red Bull Bragantino contou com gols de Lucas Barbosa e Gustavo Marques na etapa final para conquistar os três pontos.

Com a terceira vitória seguida sob o comando de Vagner Mancini, o Red Bull Bragantino chegou aos 45 pontos e subiu para a oitava colocação do Brasileiro. Já o Atlético-MG parou nos 44 e é o 10º colocado.

Agora, o Atlético-MG volta as suas atenções para a final da Copa Sul-Americana. O Galo enfrenta o Lanús, da Argentina, no próximo sábado (22), às 17h, em Assunção, no Paraguai. Pelo Brasileiro, o clube mineiro entra em campo na terça-feira (25), contra o Flamengo, na Arena MRV.

O Red Bull Bragantino, que ultrapassou o próprio Atlético-MG na tabela do Brasileiro, volta a campo no sábado (22), contra o Flamengo, às 21h30, no Maracanã.

Linha do tempo da partida

Cleiton salva! Aos 13, na primeira boa chegada do Atlético-MG, Bernard cobrou escanteio e Rony subiu na primeira trave para cabecear, mas o goleiro Cleiton fez boa defesa para evitar o gol do Galo.

Red Bull pressiona: Aos 33, o Red Bull Bragantino ficou no quase após Juninho Capixaba mandar, de cabeça, uma bola perto da trave de Everson. Pouco depois, em lance cara a cara com o goleiro do Galo, Eduardo Sasha mandou de cavadinha e a bola saiu por cima do gol.

Cleiton salva duas vezes: Aos do 2º tempo, Hulk fez uma boa cobrança de falta, mas Celiton se esticou no canto e espalmou para escanteio. Na cobrança, a bola sobrou para Dudu, que finalizou forte, mas o goleiro do Massa Bruta defendeu mais uma vez.

1 x 0: Aos 9, após boa jogada do Red Bull pela esquerda, Juninho Capixaba recebeu de Jhon Jhon e finalizou cruzado. Lucas Barbosa apareceu na segunda trave e empurrou para as redes.

2 x 0: Aos 13, o Red Bull Bragantino ampliou. Jhon Jhon cobrou falta pelo lado direito e o zagueiro Gustavo Marques subiu sozinho e mandou de cabeça para o gol.

Atlético-MG com um a menos: Aos 29', a situação do Atlético-MG ficou ainda pior. O meia Igor Gomes deu uma entrada dura com as travas da chuteira na canela de Fernando e recebeu o cartão vermelho direto.

RED BULL BRAGANTINO
Cleiton; Hurtado, Alix Vinícius, Gustavo Marques (Eduardo Santos), Juninho Capixaba; Fabinho, Gabriel, e Gustavinho (Fernando); Jhon Jhon (Praxedes), Lucas Barbosa e Eduardo Sasha (Isidro Pitta). T.: Vagner Mancini.

ATLÉTICO-MG
Everson; Saravia, Ruan Tressoldi, Vitor Hugo e Guilherme Arana; Fausto Vera (Alexsander), Igor Gomes e Bernard (Reinier); Rony, Dudu (Caio Paulista) e Hulk (Gustavo Scarpa). T.: Jorge Sampaoli.

Local: Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)
Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)
Cartões amarelos: Jhon Jhon, Juninho Capixaba, Alix Vinícius e Gustavinho (RBB); Guilherme Arana (CAM)
Cartões vermelhos: Igor Gomes (CAM)
Gols: Lucas Barbosa (RBB), aos 9' do 2º tempo, Gustavo Marques (RBB), aos 13' do 2º tempo

