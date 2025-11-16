O Athletico conseguiu uma virada heroica contra a Ferroviária, venceu por 2 a 1 na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, e está perto de confirmar seu acesso à elite do futebol brasileiro. Além disso, o Furacão evitou o título do rival Coritiba nesta rodada da Série B.

O Athletico superou uma falha bizarra do goleiro Santos, ex-Flamengo. Aos 27 minutos do 2º tempo, o goleiro tentou isolar uma bola no campo de defesa, furou, e o atacante Fábio Soares só completou com o gol escancarado.

A virada começou aos 35 do 2º tempo com João Cruz. O meia cobrou falta pelo lado esquerdo com perfeição e encobriu o goleiro Denis Junior.