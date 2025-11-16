Quatro vezes campeã mundial, a Itália não conseguiu garantir sua presença na Copa do Mundo nas eliminatórias europeias, neste domingo (16), e vai à repescagem pela terceira vez seguida, em março de 2026.

Para se classificar de forma direta, os italianos precisavam vencer a Noruega por nove gols ou mais de diferença. A Itália abriu o placar, mas sofreu com a virada por 4 a 1 no segundo tempo, diante de quase 60 mil torcedores no San Siro.

Haaland marcou duas vezes para a Noruega, que não disputa o Mundial desde 1998, quando chegou às oitavas de final. Antes, a equipe nórdica participou apenas das edições de 1994 e 1938.