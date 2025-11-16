O Criciúma venceu o Botafogo-SP e deu um passo importante na briga pelo acesso à Série A. Neste domingo, em um Heriberto Hülse lotado, o time catarinense fez 2 a 0 e assumiu a terceira colocação da Série B a uma rodada do fim da competição.

Em jogo válido pela 37ª rodada, o Criciúma, que começou o fim de semana na quinta colocação, dominou o Botafogo-SP e venceu por 2 a 0, com gols de Rodrigo e João Carlos.

O Criciúma abriu o placar com Rodrigo logo aos 11 minutos do primeiro tempo. Após cobrança de escanteio de Jhonata Robert, Rodrigo mandou de cabeça para as redes.