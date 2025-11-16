Embalado por um lotado Hailé Pinheiro, o Goiás arrancou uma vitória dramática contra o Novorizontino por 1 a 0, manteve os paulistas na Série B por mais uma temporada e entrou no G4 do torneio antes da rodada final. O veterano Anselmo Ramon, já na etapa final, marcou o único gol de uma verdadeira batalha em Goiânia.

O resultado deixou a equipe de Fábio Carille com 61 pontos e na 4ª posição da tabela, atrás apenas de Coritiba e Criciúma - os paranaenses, aliás, estão garantidos na Série A do ano que vem.

O Novorizontino, por outro lado, viveu uma tarde amarga e bateu na trave de novo. O time do interior paulista, que ficou na 5ª posição das duas últimas edições da 2ª divisão, estacionou nos 57 pontos e não tem mais chance de subir.