Já classificada para a Copa do Mundo, a Inglaterra viu Harry Kane brilhar no segundo tempo e garantir a vitória por 2 a 0 sobre a Albânia do técnico brasileiro Sylvinho, neste domingo (16), pela última rodada das Eliminatórias Europeias.

As duas equipes entraram em campo já com as situações definidas nas Eliminatórias. A Inglaterra, primeira do Grupo K, ficou com a vaga direta para a Copa do Mundo de 2026, enquanto a Albânia garantiu um lugar na repescagem.

Os ingleses fecham as Eliminatórias com 100% de aproveitamento e um dos melhores ataques. Ao todo, a seleção inglesa anotou 22 tentos, um a menos do que Croácia e Holanda.