Câmeras de segurança flagraram a diretora de uma escola municipal de Passo Fundo (RS) retirando sacolas de alimentos do refeitório; as informações são do SBT News.

Segundo a polícia, ela contou com a ajuda do marido para levar os produtos, que incluíam carne, massa e arroz da merenda dos alunos. A mulher tentou cobrir uma das câmeras internas, mas o furto foi registrada por equipamentos externos.