17 de novembro de 2025
COMIDA DAS CRIANÇAS

Diretora é filmada furtando merenda escolar no RS

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: < 1 min
Reprodução de vídeo/CCTV
Segundo a polícia, ela contou com a ajuda do marido para levar os produtos.
Câmeras de segurança flagraram a diretora de uma escola municipal de Passo Fundo (RS) retirando sacolas de alimentos do refeitório; as informações são do SBT News.

Leia mais: Bolacha e suco: Servidoras são presas por desviar merenda escolar

Segundo a polícia, ela contou com a ajuda do marido para levar os produtos, que incluíam carne, massa e arroz da merenda dos alunos. A mulher tentou cobrir uma das câmeras internas, mas o furto foi registrada por equipamentos externos.

A Secretaria Municipal de Educação abriu procedimento administrativo para apurar o caso. A servidora trabalha há 21 anos na rede municipal.

