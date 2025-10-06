Bolacha e suco: Servidoras são presas por desviar merenda escolar

Três servidoras da Prefeitura de Apucarana (PR) foram presas em flagrante por suspeita de desviar alimentos da merenda escolar. Guardas Municipais flagraram o trio na última quarta-feira (1º), depois de receberem denúncia anônima. As informações são da RICtv.
Na picape de uma das mulheres, os agentes encontraram sacolas cheias de produtos, como arroz, biscoito, macarrão, óleo, suco, fermento, feijão e carnes. Parte dos alimentos já tinha sido levada para a casa de duas colegas de trabalho.
As servidoras confessaram que os itens pertenciam à Escola Municipal Fernando José Acosta, no Residencial Sumatra. Todas foram presas em flagrante.
A Prefeitura informou que abriu Processo Administrativo Disciplinar (PAD) e afastou imediatamente as funcionárias. Se a fraude for confirmada, elas podem ser exoneradas.