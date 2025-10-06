06 de outubro de 2025
COMIDA DAS CRIANÇAS

Bolacha e suco: Servidoras são presas por desviar merenda escolar

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Guarda Municipal de Apucarana
Na picape de uma das mulheres, os agentes encontraram sacolas cheias de produtos, como arroz, biscoito, macarrão e óleo.
Três servidoras da Prefeitura de Apucarana (PR) foram presas em flagrante por suspeita de desviar alimentos da merenda escolar. Guardas Municipais flagraram o trio na última quarta-feira (1º), depois de receberem denúncia anônima. As informações são da RICtv.

Na picape de uma das mulheres, os agentes encontraram sacolas cheias de produtos, como arroz, biscoito, macarrão, óleo, suco, fermento, feijão e carnes. Parte dos alimentos já tinha sido levada para a casa de duas colegas de trabalho.

As servidoras confessaram que os itens pertenciam à Escola Municipal Fernando José Acosta, no Residencial Sumatra. Todas foram presas em flagrante.

A Prefeitura informou que abriu Processo Administrativo Disciplinar (PAD) e afastou imediatamente as funcionárias. Se a fraude for confirmada, elas podem ser exoneradas.

