O São Paulo informou que o meia Oscar recebeu alta do Einstein Hospital Israelita, neste domingo (16). O jogador estava internado desde a última terça-feira.

O clube informou que o atleta seguirá agora uma programação médica de repouso pelos próximos dias. O meia esteve estável e clinicamente bem durante todo o período internado, segundo o São Paulo.

Oscar apresentou um episódio de síncope vasovagal, uma condição que provoca desmaios repentinos devido a uma queda súbita da frequência cardíaca e da pressão arterial.