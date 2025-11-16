A França venceu o Azerbaijão por 3 a 1 na última rodada das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026. O jogo aconteceu no Baku Stadium neste domingo.

Mateta, Akliouche e Mahammadaliyev (contra) marcaram para a seleção francesa. Dadashov fez para o Azerbaijão aos 3 minutos da partida.

No outro jogo do grupo, Ucrânia e Islândia tiveram um confronto direto pela repescagem. O duelo terminou com vitória ucraniana por 2 a 0.

Como foi o jogo