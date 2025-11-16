Portugal goleou a Armênia por 9 a 1 hoje no Estádio do Dragão, na cidade do Porto, e terminou em 1º lugar do grupo F nas Eliminatórias Europeias, garantindo vaga direta na Copa do Mundo de 2026.

A seleção portuguesa não sentiu a falta de seu principal craque, Cristiano Ronaldo, que foi expulso na rodada anterior na derrota dos portugueses por 2 a 0 para a Irlanda. Na ocasião, CR7 recebeu críticas até mesmo de jornais de seu próprio país.

O baile português contou com dois hat-tricks, um de João Neves e um de Bruno Fernandes, além de gols de Renato Veiga, Gonçalo Ramos e Francisco Conceição. Spertsyan descontou para a Armênia.