A Polícia Civil de São Paulo prendeu em flagrante dez pessoas, por falsificação de bebidas alcoólicas em Itu, no interior paulista.

A ação, ocorrida na sexta-feira (14), também recolheu diversas garrafas adulteradas, rótulos, tampas e outros materiais utilizados no esquema.

As investigações da Deic (Divisão Especializada de Investigações Criminais) de Sorocaba tiveram início após a informação de que uma associação criminosa estaria utilizando um galpão, no bairro Jardim Paraíso, para a adulteração de bebidas.