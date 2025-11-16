16 de novembro de 2025
SKATE

Rayssa Leal é pentacampeã do STU Rio de skate street

da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
Pablo Vaz/STU
Rayssa Leal no STU Rio
Rayssa Leal no STU Rio

Rayssa Leal é pentacampeã do STU Rio. Após assumir a liderança logo na primeira volta, a medalhista olímpica sobrou na Praça do Ó, na Barra da Tijuca (RJ), para garantir mais um título.

Rayssa brilhou logo na primeira volta, fez 75,69 e assumiu a primeira colocação. Cada uma das seis finalistas têm direito a três voltas e a apenas a melhor nota será considerada.

Na segunda tentativa, a medalhista olímpica fez 64,00, não trocou nota e seguiu na liderança. A brasileira se classificou para a grande final com a melhor nota da semi.

A chuva forçou uma breve pausa ao final da segunda rodada. No momento, Rayssa liderava, seguida por Chloe Covell, da Austrália, (70,55) e Keet Olderveuving (58,78), da Holanda.

Rayssa viu todas as competidoras se apresentarem e foi para a "saideira" já campeã. Última a ir para a pista, a brasileira viu Chloe sair frustrada após cair na última manobra e não foi ameaçada pelas demais finalistas. Mesmo assim, ela foi para a última volta, caiu ao tentar a manobra especial e correu para o abraço.

"Estou feliz demais. É uma emoção muito grande. Consegui fazer o que queria, acertar as minhas voltas. Estou animada com tudo este ano. Fico muito feliz com a oportunidade de andar de skate aqui no Brasil", disse Rayssa Leal, à Globo.

A classificação da final

  1. Rayssa Leal (BRA): 75.69
  2. Chloe Covell (AUS): 70.55
  3. Keet Oldenbeuving (HOL): 58.78
  4. Gabi Mazzetto (BRA): 55.23
  5. Maria Lúcia (BRA): 40.50
  6. Isabelly Ávila (BRA): 25.68

