Em uma das redes sociais de Felipe Camargo, uma publicação em destaque é um vídeo que mostra ele escalando a maior boca de caverna do mundo no Parque do Petar, no interior de São Paulo. Foram 280 metros e 21 horas em uma das ascensões de maior dificuldade da América do Sul.

A imagem aberta no início da produção dá uma noção do tamanho do desafio, e um frio na barriga dos meros mortais. Mas se torna quase inimaginável pensar que o protagonista, pendurado a muitos metros acima do chão, aprendeu a lidar com o medo de altura para viver tais aventuras.

Como, então, Felipe conseguiu se tornar um dos principais nomes da modalidade no mundo? A resposta está na experiência que adquiriu ao longo dos anos e na confiança no equipamento.