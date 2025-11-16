"Blaukraut" é o termo em dialeto do sul da Alemanha (especialmente na Baviera) para o que é geralmente conhecido no resto do país como "Rotkraut", que em português significa repolho roxo. No Brasil, o termo em si não é comum no uso diário, mas o prato a que se refere é bastante conhecido em áreas com forte imigração alemã, como o Sul de nosso país. Nomeia especificamente um clássico da culinária alemã cujos ingredientes são o repolho roxo refogado misturado com maçã verde e temperado com vinagre, mel e especiarias, o que confere ao prato um sabor agridoce. É cozido lentamente e a adição de ingredientes ácidos ajuda a fixar a cor, que é rubra, embora o nome original signifique "repolho azul". É acompanhamento tradicional para pratos como joelho de porco, costelinhas, lombo, salsichas, pato e marreco recheados. Veja como fazer.
Corte o repolho roxo em tiras finas e lave-as. Descasque e pique as maçãs em filetes. Numa tigela misture ambos com o suco de limão (para manter a cor) e sal. Deixe marinar por cerca de duas horas. Em panela grande, doure no azeite o bacon picado até soltar a gordura. Adicione a cebola em plumas e refogue até ficar transparente. Agregue o repolho e a maçã à panela. Misture bem e mantenha em fogo baixo até o repolho murchar levemente. Adicione o vinagre, o mel, o sal e as especiarias. Junte a água. Tampe a panela e cozinhe em fogo baixo por aproximadamente vinte minutos, ou até que o repolho esteja macio e o líquido tenha se reduzido. Mexa de vez em quando. Prove e ajuste o tempero.
Essa versão cozida e agridoce é diferente da salada de repolho crua com maionese, o ‘coleslaw’, muito consumida pelos norte-americanos.
Sonia Machiavelli é professora, jornalista, escritora; membro da Academia Francana de Letras.