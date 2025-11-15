As missionárias Lúcia e Cibele Lisboa, mãe e filha, morreram no dia 12 de novembro por complicações causadas pela malária.

De acordo com a Secretaria Estadual da Saúde de Minas Gerais, Cibele, 48, procurou atendimento médico em 9 de novembro, foi medicada e liberada.

Dois dias depois, apresentou piora do quadro clínico e foi transferida para o Hospital das Clínicas Samuel Libânio, em Pouso Alegre (MG), onde morreu. A doença foi provocada pelo protozoário Plasmodium falciparum, que transmite a malária a humanos. A infecção se dá pela picada da fêmea infectada do mosquito Anopheles, conhecido como carapanã, muriçoca, sovela e bicuda. Não há transmissão direta de pessoa a pessoa.