Os Correios avaliam desligar cerca de 10 mil funcionários, equivalentes a 8,6% do quadro, por meio de um novo programa de demissão voluntária, como parte do esforço para reduzir despesas e dar respaldo à operação de crédito de R$ 20 bilhões que integra a reestruturação da estatal.

A medida ainda está em análise e pode alcançar um número maior de trabalhadores. Segundo a empresa, o corte de custos é considerado essencial para dar segurança ao Tesouro Nacional e aos bancos envolvidos na operação de crédito, que foi apresentada nesta sexta (14) ao Tribunal de Contas da União. As áreas técnicas do TCU acompanharão a execução do plano e o eventual uso de bancos públicos na operação.