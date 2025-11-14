Os Correios avaliam desligar cerca de 10 mil funcionários, equivalentes a 8,6% do quadro, por meio de um novo programa de demissão voluntária, como parte do esforço para reduzir despesas e dar respaldo à operação de crédito de R$ 20 bilhões que integra a reestruturação da estatal.
A medida ainda está em análise e pode alcançar um número maior de trabalhadores. Segundo a empresa, o corte de custos é considerado essencial para dar segurança ao Tesouro Nacional e aos bancos envolvidos na operação de crédito, que foi apresentada nesta sexta (14) ao Tribunal de Contas da União. As áreas técnicas do TCU acompanharão a execução do plano e o eventual uso de bancos públicos na operação.
O plano de reestruturação dos Correios prevê três frentes principais: redução de gastos operacionais e administrativos, diversificação de receitas com foco em recuperar geração de caixa e reforço da liquidez para garantir competitividade e estabilidade nas relações com funcionários, fornecedores e clientes.
*Com informações da CNN
Luis carlos sampaio 2 horas atrásEntão enquanto isso o governo da 4 milhões para um cantor que já deveria nem aparecer mais para fazer schol de despedida isso é uma vergonha tirar o trabalho de um trabalhador para sustentar artistas que já afanou muito do povo brasileiro