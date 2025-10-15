Correios confirmam empréstimo bilionário e demissões

Com rombo bilionário nas contas e prejuízo de R$ 4,3 bilhões apenas no primeiro semestre deste ano, os Correios anunciaram nesta quarta-feira (15) um plano de reestruturação para tentar equilibrar as finanças até 2027. Entre as medidas, está a negociação de empréstimos de cerca de R$20 bilhões com bancos públicos e privados, com garantia do Tesouro Nacional - o que significa que o governo assumirá a dívida caso a estatal não consiga pagar.

Segundo o presidente da empresa, Emmanoel Rondon, o pacote também prevê um novo programa de demissão voluntária, renegociação de contratos e venda de imóveis ociosos. A meta é reduzir despesas e diversificar as fontes de receita. O plano será analisado pelo conselho de administração até o próximo dia 24.

O dirigente afirmou que a expectativa é alcançar equilíbrio financeiro em 2025 e 2026 e voltar a registrar lucro a partir de 2027.

Nos últimos meses, a estatal vem se desfazendo de parte do patrimônio para conter a sangria financeira: um prédio dos Correios em Salvador, por exemplo, foi colocado à venda com lance inicial de R$ 109 milhões. A empresa também lançou um marketplace em parceria com a Infracommerce, que já reúne mais de 500 mil produtos, na tentativa de gerar novas receitas.

Crise se arrasta há quase uma década

A atual crise dos Correios começou a se agravar a partir de 2015, com a queda do volume de postagens e o avanço das entregas privadas de e-commerce, que reduziram a fatia de mercado da estatal. Nos anos seguintes, má gestão, aumento de custos trabalhistas e atrasos em modernização tecnológica aprofundaram o rombo financeiro. Desde então, os Correios têm enfrentado prejuízos recorrentes, alternando pequenos períodos de recuperação com novas quedas de receita.

*Com informações da CNN Brasil