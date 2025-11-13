A Polícia Federal investiga a prática dos delitos de falsificação de documento público, estelionato e associação criminosa relacionados a diversos saques fraudulentos de FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) de jogadores de futebol, ex-jogadores e treinadores.

Na ação desta quinta-feira (13), policiais federais cumpriram quatro mandados de busca e apreensão na cidade do Rio de Janeiro: três em residências de funcionários da Caixa Econômica Federal e o outro em uma agência do banco localizada no centro da cidade.

De acordo com a PF, foram identificadas novas vítimas do mesmo grupo criminoso, estando entre elas diversos jogadores de futebol e ex-jogadores, tanto nacionais quanto estrangeiros, além de treinadores brasileiros.