INCÊNDIO
Explosão em galpão atinge veículos na zona leste de São Paulo
da Folhapress
| Tempo de leitura: < 1 min
Uma explosão atingiu um imóvel na zona leste de São Paulo na noite desta quinta-feira (13). De acordo com o Corpo de Bombeiros, incidente ocorreu no cruzamento das avenidas Celso Garcia e Salim Farah Maluf, no Tatuapé.
Três viaturas estão no local para atendimento, em um total de oito designadas para o local.
Segundo os bombeiros, há muita fumaça e pequenas explosões no local. Veículos foram atingidos por estilhaços.
Relatos em redes sociais indicam que a explosão foi percebida por moradores do Tatuapé e de locais próximos, como Belém.