Uma explosão atingiu um imóvel na zona leste de São Paulo na noite desta quinta-feira (13). De acordo com o Corpo de Bombeiros, incidente ocorreu no cruzamento das avenidas Celso Garcia e Salim Farah Maluf, no Tatuapé.

Três viaturas estão no local para atendimento, em um total de oito designadas para o local.

Segundo os bombeiros, há muita fumaça e pequenas explosões no local. Veículos foram atingidos por estilhaços.