13 de novembro de 2025
Portal Sampi

Portal Sampi
Portal Sampi

buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
INCÊNDIO

Explosão em galpão atinge veículos na zona leste de São Paulo

da Folhapress
| Tempo de leitura: < 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Redes Sociais
Segundo os bombeiros, há muita fumaça e pequenas explosões no local. Veículos foram atingidos por estilhaços
Segundo os bombeiros, há muita fumaça e pequenas explosões no local. Veículos foram atingidos por estilhaços

Uma explosão atingiu um imóvel na zona leste de São Paulo na noite desta quinta-feira (13). De acordo com o Corpo de Bombeiros, incidente ocorreu no cruzamento das avenidas Celso Garcia e Salim Farah Maluf, no Tatuapé.

Três viaturas estão no local para atendimento, em um total de oito designadas para o local.

Segundo os bombeiros, há muita fumaça e pequenas explosões no local. Veículos foram atingidos por estilhaços.

Relatos em redes sociais indicam que a explosão foi percebida por moradores do Tatuapé e de locais próximos, como Belém.

Comentários

Comentários