A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu por unanimidade, nesta quinta-feira (13), transformar em réu o ex-assessor de Alexandre de Moraes, Eduardo Tagliaferro, acusado de violar sigilo funcional, coagir testemunhas e tentar abolir o Estado Democrático de Direito. As informações são do SBT News.

Segundo a Procuradoria-Geral da República (PGR), Tagliaferro vazou mensagens trocadas entre servidores do gabinete de Moraes e articulou arrecadações para divulgar informações sigilosas com o objetivo de enfraquecer instituições democráticas.