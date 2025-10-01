Ex-assessor de Moraes rebate prisão e diz estar em casa na Itália

Eduardo Tagliaferro, ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes no TSE, negou ter sido preso nesta quarta-feira (1º). Em vídeo publicado nas redes sociais, ele afirmou que já está em casa, na Itália, após ter sido levado a uma delegacia.

“Foi só um procedimento de informação. Não fui preso, tô em casa, de boa e vamos continuar lutando contra esse criminoso chamado Alexandre de Moraes”, declarou.