Ex-assessor de Moraes rebate prisão e diz estar em casa na Itália

Eduardo Tagliaferro, ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes no TSE, negou ter sido preso nesta quarta-feira (1º). Em vídeo publicado nas redes sociais, ele afirmou que já está em casa, na Itália, após ter sido levado a uma delegacia.
“Foi só um procedimento de informação. Não fui preso, tô em casa, de boa e vamos continuar lutando contra esse criminoso chamado Alexandre de Moraes”, declarou.
A defesa de Tagliaferro explicou que ele foi conduzido pela polícia italiana apenas para receber uma notificação sobre medida cautelar que o impede de deixar a cidade onde vive. O ex-assessor tem um processo de extradição em aberto, solicitado pelo governo brasileiro em agosto.
Tagliaferro foi denunciado pela PGR pelo vazamento de mensagens de servidores ligados ao gabinete de Moraes. Em setembro, ele acusou o ministro de adulterar documentos para justificar operações da Polícia Federal-- alegações que Moraes classificou como falsas.
Com informações da CNN e do Metrópoles