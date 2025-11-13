A Justiça do Trabalho determinou que um posto de combustíveis em Pernambuco deixe de obrigar funcionárias a usarem camiseta cropped e calça legging como uniforme.

A juíza Ana Isabel Guerra Barbosa Koury, da 10ª Vara do Trabalho do Recife, considerou que a vestimenta expunha as frentistas a constrangimento e risco de assédio, determinando o fornecimento imediato de roupas adequadas, informou o SBT News.