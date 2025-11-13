A Justiça do Trabalho determinou que um posto de combustíveis em Pernambuco deixe de obrigar funcionárias a usarem camiseta cropped e calça legging como uniforme.
A juíza Ana Isabel Guerra Barbosa Koury, da 10ª Vara do Trabalho do Recife, considerou que a vestimenta expunha as frentistas a constrangimento e risco de assédio, determinando o fornecimento imediato de roupas adequadas, informou o SBT News.
A decisão foi tomada após ação do sindicato da categoria, que denunciou a prática como desrespeitosa e contrária à dignidade das trabalhadoras. O posto terá cinco dias para substituir os uniformes por peças apropriadas e pagará multa de R$ 500 por dia e por funcionária em caso de descumprimento.