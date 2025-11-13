13 de novembro de 2025
Segurança é morto com tiro na cabeça em loja das Casas Bahia

Por Francisco Lima Neto | da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução de vídeo/Instagram
O crime aconteceu na noite de quarta-feira (12) na unidade localizada na avenida Dona Belmira Marin, no Parque Brasil.
O crime aconteceu na noite de quarta-feira (12) na unidade localizada na avenida Dona Belmira Marin, no Parque Brasil.

Um segurança da rede Casas Bahia foi morto durante assalto em uma das lojas da rede varejista, na região do Grajaú, na zona sul de São Paulo. A arma do vigilante foi roubada por criminosos.

O crime aconteceu na noite de quarta-feira (12) na unidade localizada na avenida Dona Belmira Marin, no Parque Brasil.

O segurança, de acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública), foi abordado por criminosos e foi baleado na cabeça. Antes de fugirem, eles ainda roubaram a arma da vítima.

A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência e o resgate foi chamado para socorrer a vítima, de 48 anos, mas a morte foi constatada ainda no local.

O caso foi registrado como latrocínio no 101° DP (Jardim Imbuias), que solicitou perícia e assessoramento ao DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa).

Em nota, as Casas Bahia lamentou o crime e afirmou que está em contato com a polícia, permanecendo à disposição para cooperar com as investigações.

