Segurança é morto com tiro na cabeça em loja das Casas Bahia
| Tempo de leitura: 1 min
Um segurança da rede Casas Bahia foi morto durante assalto em uma das lojas da rede varejista, na região do Grajaú, na zona sul de São Paulo. A arma do vigilante foi roubada por criminosos.
O crime aconteceu na noite de quarta-feira (12) na unidade localizada na avenida Dona Belmira Marin, no Parque Brasil.
O segurança, de acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública), foi abordado por criminosos e foi baleado na cabeça. Antes de fugirem, eles ainda roubaram a arma da vítima.
A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência e o resgate foi chamado para socorrer a vítima, de 48 anos, mas a morte foi constatada ainda no local.
O caso foi registrado como latrocínio no 101° DP (Jardim Imbuias), que solicitou perícia e assessoramento ao DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa).
Em nota, as Casas Bahia lamentou o crime e afirmou que está em contato com a polícia, permanecendo à disposição para cooperar com as investigações.