Pai reage e mata assaltante que fazia família refém

Um pai reagiu ao assalto e matou um dos criminosos que mantinham sua família refém dentro de uma madeireira em Vargem Grande Paulista, na Grande São Paulo. O comparsa conseguiu fugir levando o dinheiro roubado.

Segundo o SBT News, os assaltantes invadiram o estabelecimento, onde moram os proprietários – um casal de 60 e 41 anos – e seus dois filhos, de 19 e 21 anos. Armados, os criminosos renderam a família e, segundo as vítimas, demonstraram ter informações privilegiadas ao exigirem o dinheiro guardado no quarto do casal.