A Conmebol anunciou nesta quarta-feira (12) que as finais das Copas Libertadores e Sul-Americana contarão com impedimento semiautomático.

A tecnologia estará nas decisões de título pelo segundo ano consecutivo. Ela também foi utilizada na final da Recopa Sul-Americana.

Também será utilizada a checagem da linha do gol. Ambos os sistemas serão produzidos de forma integral pela Conmebol.