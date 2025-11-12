13 de novembro de 2025
VAR

Finais da Libertadores e Sula terão impedimento semiautomático

da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
A tecnologia estará nas decisões de título pelo segundo ano consecutivo
A tecnologia estará nas decisões de título pelo segundo ano consecutivo

A Conmebol anunciou nesta quarta-feira (12) que as finais das Copas Libertadores e Sul-Americana contarão com impedimento semiautomático.

A tecnologia estará nas decisões de título pelo segundo ano consecutivo. Ela também foi utilizada na final da Recopa Sul-Americana.

Também será utilizada a checagem da linha do gol. Ambos os sistemas serão produzidos de forma integral pela Conmebol.

Serão instaladas 24 câmeras especializadas ao redor dos estádios. O sistema utiliza um rastreamento óptico automatizado que registra em tempo real a posição de cada jogador e da bola.

As datas e os horários das finais

Sul-Americana
22/11, às 17h (de Brasília) - Lanús x Atlético-MG

Libertadores
29/11, às 18h (de Brasília) - Palmeiras x Flamengo

