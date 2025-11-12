O terceiro dia de treinos da seleção brasileira em Londres, teve uma cena que chamou a atenção. Na transição entre duas atividades, o técnico Carlo Ancelotti pegou Vini Jr para conversar.

Foram cerca de três minutos, enquanto os dois caminhavam em um dos campos do CT do Arsenal, na cidade de St Albans, ao norte da capital inglesa.

Os 26 convocados participaram da atividade. Enquanto a imprensa teve acesso ao campo, os 23 jogadores de linha foram divididos em quatro grupos para treinos de passes e ativação em corridas curtas.