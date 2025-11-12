Cédulas usadas em esquema de tráfico foram encontradas secando em um varal em Joinville (SC) nesta terça-feira (11) durante uma operação da Polícia Civil contra lavagem de dinheiro.

Os criminosos lavavam notas mofadas para tentar recolocá-las em circulação. Segundo o delegado Régis Stang, as cédulas ficaram guardadas por longos períodos em esconderijos e acabaram deterioradas pela umidade. "Algumas notas estavam sendo higienizadas pelo grupo para posterior colocação no comércio", afirmou.

Mais de R$ 400 mil em espécie, armas e veículos foram apreendidos durante a operação. A Polícia Civil também bloqueou contas bancárias de oito investigados e prendeu em flagrante um homem de 22 anos por posse ilegal de arma de fogo. Segundo a corporação, o grupo movimentou mais de R$ 10 milhões em bens móveis e imóveis em Santa Catarina e no Sudoeste do Paraná.