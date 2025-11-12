O Senado aprovou nesta quarta-feira (12) a recondução de Paulo Gonet na mais apertada votação já obtida por um indicado a procurador-geral da República desde a redemocratização.

Foram 45 votos a favor da continuidade dele no cargo por mais dois anos, quatro a mais que o necessário, e 26 contra.

A votação era tida por parlamentares como um parâmetro para medir a possibilidade de aprovação do nome do advogado-geral da União, Jorge Messias, para eventual vaga no STF (Supremo Tribunal Federal).