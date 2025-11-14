Os alunos do Fundamental II e do Ensino Médio do Colégio Oficina do Estudante (@oficina_do_estudante) participaram dos exames de certificação Cambridge English, reconhecidos internacionalmente por avaliarem, com excelência, as quatro habilidades essenciais do idioma: leitura, escrita, compreensão auditiva e conversação. Com validade vitalícia, as certificações Cambridge são aceitas por mais de 26 mil universidades, empresas e órgãos governamentais em mais de 150 países, consolidando-se como referência mundial em proficiência em Inglês. Essa conquista reforça o compromisso da Oficina do Estudante com uma formação completa e global, que prepara seus alunos para os desafios e oportunidades do mundo.