A casa de duas idosas, de 75 e 99 anos, pegou fogo na manhã desta quarta-feira (12), no bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre (RS). As moradoras foram resgatadas com a ajuda de vizinhos, de um taxista e do Corpo de Bombeiros, informou o SBT News.
Leia mais: Mulher morre após apartamento pegar fogo na zona sul de São Paulo
O incêndio começou por volta das 7h e se espalhou rapidamente pela parte da frente do imóvel, que ficou completamente destruída.
De acordo com testemunhas, uma mulher pode ter provocado as chamas. A Polícia Civil investiga se o caso foi criminoso e vai analisar imagens de câmeras de segurança da região.
As duas idosas foram atendidas pelo Samu e acolhidas pela Defesa Civil, sem ferimentos. Dois caminhões do Corpo de Bombeiros foram acionados para conter o fogo, e a rua teve de ser parcialmente bloqueada durante o atendimento. Uma vistoria será feita para avaliar as condições da estrutura.