A casa de duas idosas, de 75 e 99 anos, pegou fogo na manhã desta quarta-feira (12), no bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre (RS). As moradoras foram resgatadas com a ajuda de vizinhos, de um taxista e do Corpo de Bombeiros, informou o SBT News.

O incêndio começou por volta das 7h e se espalhou rapidamente pela parte da frente do imóvel, que ficou completamente destruída.