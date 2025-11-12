12 de novembro de 2025
Portal Sampi

Portal Sampi
Portal Sampi

buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
INVESTIGAÇÃO

Mãe é presa por abandonar recém-nascida dentro de balde

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução de vídeo/SBT News
Mulher será submetida a avaliação psicológica enquanto a investigação identifica as circunstâncias do abandono. 
Mulher será submetida a avaliação psicológica enquanto a investigação identifica as circunstâncias do abandono. 

A mãe de uma recém-nascida foi presa em flagrante em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém (PR), acusada de abandonar a bebê dentro de um balde. A criança foi encontrada ainda com o cordão umbilical e levada à Santa Casa de Misericórdia do Pará, onde continua internada e em bom estado de saúde, segundo o SBT News.

Leia mais: Mãe deixa bebê em boca de fumo como garantia de dívida de R$150

A Polícia Civil informou que o caso foi registrado na manhã de segunda-feira (10), depois que moradores acionaram a polícia ao encontrarem a criança na porta de uma casa. Imgens de câmera de segurança ajudaram a identificar a suspeita, que está detida.

Ela será submetida a avaliação psicológica enquanto a investigação identifica as circunstâncias do abandono.

Comentários

Comentários