A mãe de uma recém-nascida foi presa em flagrante em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém (PR), acusada de abandonar a bebê dentro de um balde. A criança foi encontrada ainda com o cordão umbilical e levada à Santa Casa de Misericórdia do Pará, onde continua internada e em bom estado de saúde, segundo o SBT News.
A Polícia Civil informou que o caso foi registrado na manhã de segunda-feira (10), depois que moradores acionaram a polícia ao encontrarem a criança na porta de uma casa. Imgens de câmera de segurança ajudaram a identificar a suspeita, que está detida.
Ela será submetida a avaliação psicológica enquanto a investigação identifica as circunstâncias do abandono.