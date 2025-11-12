Estudo conduzido por pesquisadores da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), em parceria com a Universidade de Lund, na Suécia, identificou que a jabuticaba contribui para o controle do apetite e para a melhora das funções cognitivas. O fruto nativo brasileiro, rico em compostos antioxidantes e anti-inflamatórios, mostrou resultados promissores em testes com voluntários. As informações são da Agência Einstein.
Durante quatro semanas, 19 participantes consumiram a preparação feita com a casca da jabuticaba. Segundo o engenheiro de alimentos Mário Maróstica, coordenador do estudo, exames de sangue indicaram redução de marcadores inflamatórios, como a interleucina-6, enquanto testes de memória e raciocínio mostraram melhora na cognição poucos minutos após a ingestão. Questionários sobre saciedade também sugeriram que a fruta pode ajudar a regular o apetite, possivelmente pela ação em hormônios como o GLP-1, associado à sensação de fome.
A casca da jabuticaba concentra substâncias como antocianinas, quercetina, catequinas e taninos - compostos que ajudam a proteger as células contra o estresse oxidativo e estão ligados à redução do risco de doenças cardiovasculares e degenerativas, como o Alzheimer. De acordo com a nutricionista Isis Avelino, do Hospital Israelita Albert Einstein, a fruta também é fonte de fibras e minerais como magnésio, potássio e fósforo, que favorecem o equilíbrio intestinal e o funcionamento do organismo.
Para aproveitar melhor seus benefícios, especialistas recomendam consumir a jabuticaba em sucos, geleias, molhos ou como farinha feita a partir da casca seca e triturada. A safra da fruta vai de setembro a novembro, e a versão orgânica é a mais indicada. Além de nutritiva, a jabuticaba valoriza a biodiversidade brasileira e a alimentação regional.