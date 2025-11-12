Estudo conduzido por pesquisadores da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), em parceria com a Universidade de Lund, na Suécia, identificou que a jabuticaba contribui para o controle do apetite e para a melhora das funções cognitivas. O fruto nativo brasileiro, rico em compostos antioxidantes e anti-inflamatórios, mostrou resultados promissores em testes com voluntários. As informações são da Agência Einstein.

Leia mais: Novas doses de Mounjaro chegam ao Brasil com preço salgado

Durante quatro semanas, 19 participantes consumiram a preparação feita com a casca da jabuticaba. Segundo o engenheiro de alimentos Mário Maróstica, coordenador do estudo, exames de sangue indicaram redução de marcadores inflamatórios, como a interleucina-6, enquanto testes de memória e raciocínio mostraram melhora na cognição poucos minutos após a ingestão. Questionários sobre saciedade também sugeriram que a fruta pode ajudar a regular o apetite, possivelmente pela ação em hormônios como o GLP-1, associado à sensação de fome.