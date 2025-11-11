11 de novembro de 2025
TÊNIS

Dois torcedores morrem de infarto no 2º dia do ATP Finals

Reprodução/X/@federtennis
O primeiro mal súbito aconteceu na área destinada a torcedores, conhecida como Fan Village, localizada nas imediações da arena
O primeiro mal súbito aconteceu na área destinada a torcedores, conhecida como Fan Village, localizada nas imediações da arena

Dois espectadores morreram após sofrer paradas cardíacas no segundo dia do ATP Finals, realizado na Inalpi Arena, em Turim, na Itália, nesta segunda-feira (10). Os casos, ocorridos em momentos distintos, foram confirmados em comunicado conjunto da Federação Italiana de Tênis e Padel (FITP) e da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP).

O primeiro mal-súbito aconteceu pela manhã, na área destinada a torcedores, conhecida como Fan Village, localizada nas imediações da arena. O segundo ocorreu horas depois, já durante a partida entre Lorenzo Musetti e Taylor Fritz, nas arquibancadas do ginásio. As vítimas tinham cerca de 70 e 78 anos.

Ambos receberam atendimento emergencial no local e foram levados a hospitais da região, mas não resistiram. Em nota, FITP e ATP lamentaram “os trágicos falecimentos” e expressaram solidariedade às famílias.

Apesar do impacto emocional entre público e organização, a programação esportiva do torneio foi mantida. Autoridades locais informaram que não há indícios de relação entre os dois episódios, classificados como eventos súbitos e independentes.

