Dois espectadores morreram após sofrer paradas cardíacas no segundo dia do ATP Finals, realizado na Inalpi Arena, em Turim, na Itália, nesta segunda-feira (10). Os casos, ocorridos em momentos distintos, foram confirmados em comunicado conjunto da Federação Italiana de Tênis e Padel (FITP) e da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP).

O primeiro mal-súbito aconteceu pela manhã, na área destinada a torcedores, conhecida como Fan Village, localizada nas imediações da arena. O segundo ocorreu horas depois, já durante a partida entre Lorenzo Musetti e Taylor Fritz, nas arquibancadas do ginásio. As vítimas tinham cerca de 70 e 78 anos.

Ambos receberam atendimento emergencial no local e foram levados a hospitais da região, mas não resistiram. Em nota, FITP e ATP lamentaram “os trágicos falecimentos” e expressaram solidariedade às famílias.