SALTO NA CACHOEIRA

Jovem pula no raso, bate a cabeça e diz não sentir as pernas

Um rapaz de 20 anos se feriu ao pular de ponta na parte rasa da Cachoeira da Usina, em Barra do Garças (MT), a cerca de 500 km de Cuiabá. Ele bateu a cabeça. O acidente aconteceu na tarde de domingo (9), segundo informações da Folhapress.

Testemunhas contaram que o rapaz bateu a cabeça no fundo e ficou boiando na água após o impacto. O Corpo de Bombeiros foi acionado e encontrou a vítima consciente, mas com sonolência, formigamento nos braços e dor na nuca. Ele também relatou que não podia sentir e nem movimentar as pernas.

Os socorristas imobilizaram o jovem e o levaram para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município. O estado de saúde dele não foi informado.

