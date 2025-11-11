O governo do Paraná confirmou nesta terça-feira (11) a sétima morte relacionada à passagem do tornado que devastou o município de Rio Bonito do Iguaçu, no centro-sul do estado. A vítima é José Eronides de Almeida, de 70 anos, que sofreu uma insuficiência cardíaca aguda provocada por estresse pós-traumático depois da tragédia.
Segundo a Secretaria Estadual da Saúde, o óbito foi incluído no balanço oficial de vítimas, que agora soma seis mortes em Rio Bonito do Iguaçu e uma em Guarapuava. Outras 835 pessoas ficaram feridas, e 20 ainda estão internadas. No Rio Grande do Sul, uma pessoa de São José dos Ausentes morreu.
O tornado, de categoria EF-3, destruiu 90% da cidade, que tem 14 mil habitantes. O governo estadual anunciou a liberação de R$ 50 milhões do Fundo Estadual de Calamidade Pública para a reconstrução, além de R$ 3 milhões aprovados pela Assembleia Legislativa. Famílias afetadas poderão receber até R$ 50 mil em auxílio direto.