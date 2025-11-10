A Defesa Civil do Rio Grande do Sul confirmou na manhã desta segunda-feira (10) a morte de um homem de 21 anos em decorrência das tempestades severas que atingiram o Sul do país na sexta-feira.

No total, 39 cidades do Rio Grande do Sul registraram algum tipo de dano na sexta, como queda de árvores e de postes, destelhamentos e alagamentos.