Bombeiros encontram corpo no RS, e número de mortos sobe para 7
| Tempo de leitura: 2 min
A Defesa Civil do Rio Grande do Sul confirmou na manhã desta segunda-feira (10) a morte de um homem de 21 anos em decorrência das tempestades severas que atingiram o Sul do país na sexta-feira.
Leia mais: 200 mil ficam sem luz após passagem de ciclone pelo RS
No total, 39 cidades do Rio Grande do Sul registraram algum tipo de dano na sexta, como queda de árvores e de postes, destelhamentos e alagamentos.
O corpo do jovem foi encontrado nas margens do rio Capivaras, em São José dos Ausentes, no norte do estado. O município faz divisa com Santa Catarina.
De acordo com a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil de São José dos Ausentes, o homem teria saído do município de Jaquirana (RS) na noite de sexta com destino a Criciúma (SC).
No sábado (8), o Corpo de Bombeiros Militar encontrou o veículo do homem parcialmente submerso no rio Capivaras, na localidade da Várzea, próximo a ponte que liga o Rio Grande do Sul a Santa Catarina, entre São José dos Ausentes e Bom Jardim da Serra (SC).
O corpo foi localizado às margens do rio no mesmo dia.
"A partir das informações coletadas pelos órgãos competentes, o óbito passa a ser contabilizado como decorrente do último evento meteorológico", disse a Defesa Civil do Rio Grande do Sul, em nota.
Com a confirmação desta segunda, o número de mortes na região Sul em decorrência das tempestades severas de sexta sobe para sete - seis somente no Paraná.
O tempo instável foi provocado por um ciclone extratropical que atingiu especialmente a região Sul do país na sexta. No Paraná, foram registrados três tornados, nas cidades de Rio Bonito do Iguaçu, Turvo e Guarapuava.
Em Rio Bonito, onde cinco pessoas morreram, o tornado foi classificado na categoria F3 na escala Fujita, com ventos estimados entre 300 km/h e 330 km/h, de acordo com nova análise divulgada pelo Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná) nesta segunda.
O Simepar informou à Folha de S.Paulo que o primeiro radar meteorológico próprio foi instalado em 1997 e que, desde então, nenhum tornado mais intenso havia sido registrado no estado.
A Defesa Civil de Santa Catarina também confirmou três tornados na sexta, nos municípios de Dionísio Cerqueira, Xanxerê e Faxinal dos Guedes. Não houve feridos.