Projeto prevê destinação de R$ 50 mil reais a cada família afetada pelo tornado de sexta. Medida deve ser aprovada neste domingo em votação em caráter de urgência, segundo Hudson Teixeira. Ele afirmou a jornalistas que o valor advém da liberação de R$ 50 milhões de verba do governo do estado. "Vai ser alterado o fundo de calamidade, permitindo que seja feito o repasse do governo direto para pessoa física, para a pessoa que foi afetada nessa calamidade. Depende de cada situação e do dano que essa família teve nesse nessa tragédia"

O secretário de segurança pública do Paraná afirmou neste domingo (9) que governo do estado vai liberar R$ 50 milhões de reais para a reconstrução do município de Rio Bonito do Iguaçu.

Por enquanto, o Fundo Estadual para Calamidades Públicas permite apenas transferência entre fundos do estado e de cidades. Para ter acesso ao benefício, os moradores devem fazer um cadastro junto às autoridades. Teixeira disse que um mutirão está sendo organizado entre a Secretaria de Segurança, a Defensoria Pública e o Tribunal de Justiça para atuar no local nesta semana.

Companhia de Habitação do Paraná vai avaliar residências danificas para liberar fundo. Ainda de acordo com o secretário, as escolas já começaram a ser reconstruídas e a Cohapar considera fazer construções rápidas e pequenas "para atender emergencialmente" os moradores. Os móveis deve ter sala, cozinha e banheiro, "até que elas façam a reconstrução das suas casas."

Polícia Militar vai ter reforço para atuar na fase de segurança. O secretário pediu também que qualquer tentativa de furto ou saque seja comunidade aos policiais. "As pessoas estão no nível de estresse muito alto, então qualquer coisa é motivo para estopim e desavença, que é o que nós não queremos."