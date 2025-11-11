11 de novembro de 2025
Portal Sampi

Portal Sampi
Portal Sampi

buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
NO CONDOMÍNIO

Contrariado, funcionário agride a colega com capacete; VÍDEO

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/CCTV
O homem atacou a colega porque ela o repreendeu quando ele tentava entrar no condomínio pela contramão.
O homem atacou a colega porque ela o repreendeu quando ele tentava entrar no condomínio pela contramão.

O funcionário do condomínio Canto Belo, em Salvador (BA), agrediu a colega de trabalho com capacete enquanto trabalhavam. O caso aconteceu no sábado (8) e foi flagrado por pela câmera de segurança.

Leia mais: Ex-funcionário culpa colega por ter sido demitido e atira nele

O vídeo mostra o momento em que os dois discutem dentro da portaria. Durante a briga, o agressor pega capacete que estava sobre a mesa e acerta várias vezes a cabeça da mulher, que tenta se defender. Antes de sair, ele ainda dá um tapa na vítima.

Ao G1, a Polícia Civil informou que o homem atacou a colega porque ela o repreendeu quando ele tentava entrar no condomínio pela contramão. Depois de agredi-la, ele fugiu e ainda não foi localizado.

A mulher registrou ocorrência na delegacia, mas o estado de saúde dela não foi divulgado. Em nota, o condomínio repudiou a atitude e informou que o agressor foi afastado das atividades.

A Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) investiga o caso.

Comentários

Comentários