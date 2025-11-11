O funcionário do condomínio Canto Belo, em Salvador (BA), agrediu a colega de trabalho com capacete enquanto trabalhavam. O caso aconteceu no sábado (8) e foi flagrado por pela câmera de segurança.
O vídeo mostra o momento em que os dois discutem dentro da portaria. Durante a briga, o agressor pega capacete que estava sobre a mesa e acerta várias vezes a cabeça da mulher, que tenta se defender. Antes de sair, ele ainda dá um tapa na vítima.
Ao G1, a Polícia Civil informou que o homem atacou a colega porque ela o repreendeu quando ele tentava entrar no condomínio pela contramão. Depois de agredi-la, ele fugiu e ainda não foi localizado.
A mulher registrou ocorrência na delegacia, mas o estado de saúde dela não foi divulgado. Em nota, o condomínio repudiou a atitude e informou que o agressor foi afastado das atividades.
A Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) investiga o caso.