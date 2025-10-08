Ex-funcionário culpa colega por ter sido demitido e atira nele

Um homem de 55 anos foi baleado pelo ex-colega de trabalho, na noite de segunda-feira (6), na zona rural de Castelândia, no sudoeste de Goiás. Segundo a Polícia Militar, o suspeito, conhecido como “Chico”, acreditava que a vítima tinha influenciado sua demissão e se vingou.
De acordo com o Batalhão Rural, o atirador chegou à fazenda armado com espingarda e chamou o ex-companheiro de serviço para a varanda da casa. A vítima desconfiou da visita e mandou mensagem ao filho dizendo que, se algo acontecesse, o responsável seria o ex-funcionário.
Logo em seguida, ele foi atingido no braço e nas costas, mas ainda conseguiu correr pela lavoura e pedir ajuda a trabalhadores de uma usina de cana. O filho o levou para o Hospital Municipal de Quirinópolis, onde está internado.
Após o ataque, o suspeito fugiu de caminhonete, mas foi localizado na manhã dessa terça-feira (7) em Gouvelândia, durante caçada conjunta do Batalhão Rural e do 5º Batalhão Rodoviário. A arma usada no crime foi apreendida, e o homem foi preso em flagrante.
*Com informações do Focalize Quiri